Nach einer mutmaßlichen Messer-Drohung am Lerchenfelder Gürtel spürten Polizisten am Freitagnachmittag einen 39-Jährigen in der Josefstadt auf. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann heftig – ein Beamter wurde dabei verletzt.

Im 8. Wiener Gemeindebezirk kam es gestern zu einer Festnahme.

Im 8. Wiener Gemeindebezirk kam es gestern zu einer Festnahme.

Gegen 13.30 Uhr rückten Polizisten am Freitag, dem 27. November, in Wien aus, nachdem ein Mann im Kreuzungsbereich Thaliastraße und Lerchenfelder Gürtel eine Passantin mit einem Messer bedroht haben soll. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, war der Verdächtige bereits verschwunden.

Sofortfahndung eingeleitet

Im Zuge einer Sofortfahndung entdeckten die Beamten den Gesuchten schließlich anhand einer detaillierten Personsbeschreibung vor dem Eingangsbereich eines Obdachlosenheims im Bereich der Josefstädter Straße.

39-Jähriger schlug mit Ellbogen nach Beamten

Während der anschließenden Klärung des Sachverhalts zeigte sich der 39-jährige österreichische Staatsbürger äußerst unkooperativ und ignorierte wiederholt sämtliche Anweisungen der Polizisten. Als er sich der Anhaltung entziehen wollte, schlug der Mann mehrmals mit dem Ellbogen in Richtung der Einschreiter.

Polizist verletzt – Verdächtiger vorläufig festgenommen

Beamten konnten den 39-Jährigen letztlich nur unter Anwendung von Körperkraft überwältigen und vorläufig festnehmen. Im Zuge dieses Zugriffs erlitt ein Polizist Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.