Ein Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters endete für einen 69-Jährigen in Wien-Floridsdorf mit einem Raub. Als der Mann am Bankomaten Geld behob, wurde er zur Seite gestoßen und um mehrere hundert Euro gebracht.

Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter forderte einen 69-Jährigen in Wien zur Geldbehebung auf - am Bankomaten wurde der Mann ausgeraubt.

Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter forderte einen 69-Jährigen in Wien zur Geldbehebung auf - am Bankomaten wurde der Mann ausgeraubt.

Alles begann mit einem Anruf über einen Messenger-Dienst. Ein Unbekannter gab sich als Bankmitarbeiter aus und behauptete, dass vom Konto des 69-Jährigen mehrere tausend Euro abgebucht worden seien. „Aus diesem Grund forderte er ihn auf, seinen Kontostand zu überprüfen“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Unter einem Vorwand

Doch bei der Überprüfung des Kontostandes blieb es nicht. Der vermeintliche Bankmitarbeiter erklärte dem 69-Jährigen, dass er aus Sicherheitsgründen Bargeld beheben solle. Dadurch sollte angeblich die Funktionsfähigkeit seiner Bankomatkarte überprüft werden. Dafür nannte ihm der Anrufer eine Bankfiliale im 21. Wiener Gemeindebezirk.

Raub am Bankomaten

Der 69-Jährige folgte der Aufforderung und behob in der genannten Filiale mehrere hundert Euro. Doch noch während der Geldausgabe kam es zu einem Raub. „Während der Geldausgabe wurde er plötzlich von einem bislang unbekannten Täter zur Seite gestoßen“, schildert die Polizei. Der Unbekannte nahm das Bargeld aus dem Geldausgabeschacht und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 23. November 2026, um 21.15 Uhr Am Spitz in Floridsdorf.

Ermittlungen laufen

Der 69-Jährige kam ohne Verletzungen davon. Nach dem Unbekannten wird ermittelt. „Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Tatverdächtigen sind im Gange“, so die Landespolizeidirektion Wien.

Polizei warnt

Angesichts dieser Betrugsmasche appelliert die Polizei an die Bevölkerung: „Lassen Sie sich auf keinen Fall von unbekannten Personen zu Geldbehebungen verleiten.“ Auch bei Bankomatbehebungen sollte man besonders darauf achten, ob man beobachtet wird. Im Zweifelsfall sollte man die Geldbehebung abbrechen und den Polizeinotruf unter 133 wählen. Zudem empfiehlt die Polizei, insbesondere ältere Verwandte und Bekannte vor dieser Betrugsform zu warnen. „Brechen Sie verdächtige Telefonanrufe ab und kontaktieren Sie die Polizei.“