Ein RAF-Camora-Konzert von in Wien endete für eine Frau am Freitagabend im Krankenhaus. Nachdem sie ein Getränk von einem Mann angenommen hatte, fehlt ihr die Erinnerung. Die Polizei ermittelt.

Die Wiener Polizei ermittelt nach einem Konzert wegen des Verdachts der Vergewaltigung mittels K.o.-Tropfen und bittet um Hinweise.

Die Wiener Polizei ermittelt nach einem Konzert wegen des Verdachts der Vergewaltigung mittels K.o.-Tropfen und bittet um Hinweise.

Ein Konzertbesuch in Wien beschäftigt nun das Landeskriminalamt. Am Freitag, dem 27. November 2026, wurde eine Frau gegen 22.45 Uhr von einem Sicherheitsmitarbeiter im Bereich der Toiletten aufgefunden. Laut Landespolizeidirektion (LPD) Wien befand sie sich in einem „völlig aufgelösten und offensichtlich beeinträchtigten Zustand“. „Die Frau wurde umgehend zur Sanitätsstelle gebracht und die anwesenden Polizeibeamtinnen verständigt“, berichtet die Polizei.

Frau nahm Getränk an

Bei einer ersten Befragung schilderte die Frau, woran sie sich noch erinnern konnte. Demnach habe sie während des Konzertes einen Mann kennengelernt. Von diesem habe sie ein Getränk angenommen. „In weiterer Folge könne sie sich an keine weiteren Ereignisse mehr erinnern“, heißt es seitens der LPD Wien.

Frau im Krankenhaus

Die Frau klagte zudem über Schmerzen im Intimbereich. Aufgrund ihres beeinträchtigten Zustandes und der Schmerzen wurde die Frau von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Dort sollte eine weitere medizinische Abklärung und Untersuchung erfolgen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung mittels K.o.-Tropfen.

Zeugen gesucht

„Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen“, so die LPD Wien. Bei diesen setzt die Polizei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung. „Die Polizei bittet insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet oder im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise.“ Diese werden auch vertraulich unter der Telefonnummer 01-31310-25300 entgegengenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2026 um 12:26 Uhr aktualisiert