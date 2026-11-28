Das Jüdische Museum Wien zeigt bis 9. Mai 2027 die Ausstellung „Die Morgenländer“. Sie erzählt, wie eng die Orientwissenschaften im 19. Jahrhundert mit jüdischen Forschern verbunden waren, viele davon aus Wien.

Die Ausstellung übernimmt das Jüdische Museum Wien aus Hohenems, für Wien wurde sie um zahlreiche Objekte erweitert. Kuratiert haben sie Felicitas Heimann-Jelinek und Dinah Ehrenfreund-Michler. Zu sehen ist sie seit 25. November und noch bis 9. Mai 2027.

Die Ausstellung übernimmt das Jüdische Museum Wien aus Hohenems, für Wien wurde sie um zahlreiche Objekte erweitert. Kuratiert haben sie Felicitas Heimann-Jelinek und Dinah Ehrenfreund-Michler. Zu sehen ist sie seit 25. November und noch bis 9. Mai 2027.

Jüdische Gelehrte beschäftigten sich im 19. Jahrhundert mit arabischen und persischen Sprachen, mit dem Islam und anderen Religionen. Dabei suchten sie auch nach den Ursprüngen der jüdischen Kultur. Laut Museum war das auch Teil des Kampfes um Anerkennung in einer Gesellschaft, die Jüdinnen und Juden diskriminierte. Gleichzeitig wurden die Forscher selbst zunehmend antisemitisch als „Orientalen“ abgestempelt. Ausgangspunkt ist Simon von Geldern (1720–1774), der Großonkel von Heinrich Heine. Er kehrte in türkischer Kleidung nach Europa zurück und nannte sich „Morgenländer“. Die Schau führt weiter zu Forschungsreisen nach Südarabien, Ägypten und Persien, etwa mit David Heinrich Müller, Eduard Glaser oder Max von Oppenheim.

Grabstein-Fragment 2018 wiederentdeckt

Ein Objekt erzählt auch die Geschichte des ersten Jüdischen Museums in Wien: ein hebräisch beschriftetes Grabsteinfragment aus Aden aus dem 16. Jahrhundert. Müller brachte es von einer Expedition 1898/99 mit und schenkte es 1902 dem Museum. Nach der Beschlagnahmung der Sammlung durch die Nationalsozialisten 1938 blieb es am damaligen Standort in der Malzgasse zurück, wurde verschüttet und erst 2018 wiederentdeckt.

©JMW / Birgit und Peter Kainz Das Jüdische Museum Wien zeigt in „Die Morgenländer“, wie jüdische Forscher im 19. Jahrhundert die Orientwissenschaften prägten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sarajevo-Haggada, eine illustrierte Handschrift aus dem 14. Jahrhundert. Der Architekt Max Fleischer fertigte 1895 farbige Nachzeichnungen davon an, die heute zur Sammlung gehören. Die Ausstellung übernimmt das Jüdische Museum Wien aus Hohenems, für Wien wurde sie um zahlreiche Objekte erweitert. Kuratiert haben sie Felicitas Heimann-Jelinek und Dinah Ehrenfreund-Michler. Zu sehen ist sie seit 25. November und noch bis 9. Mai 2027.