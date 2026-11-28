Die österreichische Film- und Fernsehlandschaft nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit: Peter Hajek ist am gestrigen Freitagabend nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben.

Die österreichische Film- und Fernsehlandschaft nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit: Peter Hajek ist am gestrigen Freitagabend nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie seine Ehefrau Ilse Buchelt-Hajek sowie die Produktionsfirma „mungo tv GmbH“ am Samstag gegenüber der APA bekannt gaben, verliert das Land mit ihm einen vielfach ausgezeichneten Autor, Regisseur und Produzenten.

Karrierestart im Journalismus

Am 19. Juli 1941 in Wien geboren, schlug Hajek zunächst den Weg in den Printjournalismus ein und schrieb unter anderem für den „Kurier“ sowie das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Bald darauf wechselte er ins Fernsehfach: Eines seiner ersten TV-Projekte war ein Porträt über André Heller, das dem Künstler zu größerer Bekanntheit verhalf. 1967 hob er schließlich gemeinsam mit Helmuth Dimko die Produktionsfirma „Mungo Film“ aus der Taufe. Das Duo verantwortete seither die mit einer Goldenen Kamera prämierte ZDF/ORF-Reihe „Apropos Film“, zudem feierte Hajek als Autor der Bambi-gekrönten ORF-Show „Wünsch dir was“ große Publikumserfolge.

Vom Kinodebüt zum Welterfolg „Kommissar Rex“

Sein Regiedebüt auf der großen Leinwand gab der Wiener 1982 mit der Komödie „Sei zärtlich, Pinguin“ mit Marie Colbin in der Hauptrolle. Kurz darauf folgte die preisgekrönte Dokumentation „Helnwein“ (1983/84) über den bekannten Fotorealisten, die ihm sowohl den Grimme-Preis als auch den Eduard-Rhein-Preis einbrachte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 10:51 Uhr aktualisiert