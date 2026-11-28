Am Sonntag bleibt es in Wien wegen Hochnebels oft grau. Über Mittag lockern die Wolken zeitweise auf.

Die besten Chancen auf einen Blick durch die Wolken gibt es am Sonntag in Wien über Mittag.

Die besten Chancen auf einen Blick durch die Wolken gibt es am Sonntag in Wien über Mittag.

Hochnebel prägt laut GeoSphere Austria am Sonntag über weite Strecken das Wetter in Wien. Über Mittag reißt die Wolkendecke aber zeitweise auf.

Temperaturen um 0 Grad

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Am Nachmittag liegen die Temperaturen um 0 Grad. Die besten Chancen auf einen Blick durch die Wolken gibt es am Sonntag in Wien also über Mittag.