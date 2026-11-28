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Sonntagswetter für Wien: Meist grau, über Mittag etwas Auflockerung
Am Sonntag bleibt es in Wien wegen Hochnebels oft grau. Über Mittag lockern die Wolken zeitweise auf.
Hochnebel prägt laut GeoSphere Austria am Sonntag über weite Strecken das Wetter in Wien. Über Mittag reißt die Wolkendecke aber zeitweise auf.
Temperaturen um 0 Grad
Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Am Nachmittag liegen die Temperaturen um 0 Grad. Die besten Chancen auf einen Blick durch die Wolken gibt es am Sonntag in Wien also über Mittag.
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