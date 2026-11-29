Beim RAF-Camora-Konzert in Wien Freitagabend, am 27. November, hat eine Frau wohl K.o.-Tropfen verabreicht bekommen. Die Polizei ermittelt auch wegen Vergewaltigung. Der Musiker hat sich nun auch zu Wort gemeldet.

Die Konzertbesucherin wurde gegen 22.45 Uhr von einem Sicherheitsmitarbeiter im Bereich der Toiletten gefunden und befand sich laut Polizei in einem „völlig aufgelösten und offensichtlich beeinträchtigten Zustand“. Bei einer ersten Befragung erklärte sie, dass sie beim Konzert einen Mann kennengelernt und von ihm ein Getränk angenommen hatte. Danach hatte sie keine Erinnerungen mehr und klagte über Schmerzen im Intimbereich. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung mittels K.o.-Tropfen.

RAF Camora: „Unsere Gedanken sind bei dem Opfer“

Der bekannte Musiker hat sich nun via Social Media in seiner Story ebenfalls zu dem Fall gemeldet. Er sei „sprachlos“. Und weiter: „Ich hoffe, dieser H**rensohn wird gefunden und zur Verantwortung gezogen. Unsere Gedanken sind bei dem Opfer.“

©RAF Camora Facebook RAF Camora hat sich zum Fall ebenfalls geäußert.

Politikerinnen fordern Gesetzes-Verschärfung

Auch Frauenministerin Eva-Maria-Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig haben sich zu dem Fall gemeldet und eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes nach deutschem Vorbild gefordert. Zwei Substanzen, die häufig mit K.o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, sollen künftig nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen, so Holzleitner und Königsberger-Ludwig. Konkret geht es um die Substanzen „GBL“ und „BDO“. Man fordert ein bundesweites Verkaufsverbot an Privatpersonen, sobald die Konzentration einer der Substanzen über 20 Prozent beträgt.