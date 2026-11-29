Juan Amador ist im Alter von nur 57 Jahren an Herzversagen verstorben. Der Spitzengastronom hatte ein Restaurant in Wien-Döbling, das im Jahr 2019 als erstes Restaurant in Österreich drei Sterne erhielt.

Er war in der Gastro-Szene ein wahrer Star – und zwar weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Juan Amador hatte Wien im Jahr 2015 als Lebensmittelpunkt gewählt, ein Jahr später hat er dann das AMADOR in Döbling eröffnet. Eine Geschichte, die schon sehr bald große Erfolge bringen sollte. 2019 war es dann nämlich das erste Restaurant in Österreich überhaupt, das mit dem dritten Stern im Guide Michelin ausgezeichnet wurde. Der Spitzenkoch ist nun im Alter von nur 57 Jahren an Herzversagen verstorben, wie das bekannte Restaurant bekanntgibt.

Juan Amador: Erster Michelin-Stern im Alter von 25 Jahren

„Der international renommierte Spitzenkoch verstarb am Samstagnachmittag in seinem Malatelier in Wien-Döbling“, heißt es dazu seitens des Restaurants, das um seinen Küchenchef und Patron trauert. Der Spitzenkoch ist als Sohn katalanisch-andalusischer Eltern in Schwaben (Deutschland) aufgewachsen und zählte schon bald zur kulinarischen Extraklasse. Schon im Alter von 25 Jahren hat er seinen ersten Michelin-Stern erhalten. „Auf dem Fundament der klassischen, französischen Haute Cuisine entwickelte er einen eigenständigen, von der spanischen Avantgarde inspirierten Küchenstil, mit dem er sich international einen Namen machte“, heißt es in der Mitteilung des Restaurants.

Juan Amador erkochte sich an drei Standorten drei Sterne

An gleich drei Standorten hat er sich daraufhin im Laufe seiner Karriere die drei Michelin-Sterne erkocht: in Langen bei Frankfurt, in Mannheim und eben in Wien. Dort hat er durch seine Ehefrau im Jahr 2015 „hingefunden“ und österreichische Gastro-Geschichte geschrieben. Doch nicht nur in der Küche hatte er ein gutes Auge und Händchen, auch künstlerisch war er begabt. Er etablierte sich mit seinen abstrakten Werken zunehmend in der Kunstszene und stellte in renommierten Galerien und Museen in Österreich und Deutschland aus. Wie es nun mit dem Restaurant AMADOR weitergeht, ist unklar. Man erklärt abschließend nur: „Gäste mit bestehenden Reservierungen werden persönlich kontaktiert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert