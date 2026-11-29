Ein 44-jähriger Mann hat viereinhalb Jahre lang als Angestellter bei einem Unternehmen in Wien-Liesing gearbeitet und immer wieder Überstunden geleistet. Dann wurde er gekündigt - und musste um sein Geld kämpfen.

Der Angestellte hatte im Laufe der Jahre statt Geld immer „Plusstunden“ auf seinem Zeitkonto gutgeschrieben bekommen. Innerhalb der viereinhalb Jahre haben sich diese Plusstunden aber immer weiter vermehrt. Schließlich hatte er rund 300 davon. Als er gekündigt wurde, wollte er dieses Zeitguthaben ausgezahlt bekommen, da fand der Arbeitgeber dann aber plötzlich einen „Fehler“ im Zeiterfassungssystem, so die Arbeiterkammer (AK). Der Chef hätte es allgemein lieber gesehen, dass der Wiener seine Plusstunden mittels Zeitausgleichs innerhalb der Kündigungsfrist abbaut.

Zeitausgleich ist nur möglich, wenn das auch der Angestellte will

AK-Juristin Erna Adzemovic erklärt dazu nun: „Grundsätzlich ist es möglich, statt der Bezahlung von Überstunden Zeitausgleich zu vereinbaren. Allerdings nur dann, wenn der Arbeitnehmer einverstanden damit ist. Sonst müssen Überstunden ausbezahlt werden.“ Der Verbrauch von Überstunden müsse demnach in gegenseitigem Einverständnis vereinbart werden. „Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht einseitig anordnen, dass der Arbeitnehmer seinen Zeitausgleich nimmt, wenn es ihm gerade in den Kram passt“, so Adzemovic.

AK erkämpft 11.000 Euro für Arbeitnehmer

Nachdem der Angestellte dem aber nicht zustimmte, sei das Zeiterfassungssystem fehlerhaft gewesen. „Plötzlich hatte der Arbeitnehmer statt 300 Plusstunden angeblich 180 Minusstunden“, schüttelt die AK-Expertin den Kopf. Der Wiener hatte aber einen Ausdruck der Zeitaufzeichnungen der letzten drei Monate, auf dem auch der Saldo der Plusstunden der vergangenen Jahre vermerkt war. „So konnte die Arbeiterkammer für den Arbeitnehmer die ausständigen 11.000 Euro für die 300 bislang unbezahlten Überstunden erfolgreich einfordern“, weiß Adzemovic abschließend.