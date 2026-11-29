Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag, 28. November gegen 3.45 Uhr, die Rettung in die Axel-Corti-Gasse nach Wien-Floridsdorf gerufen. In der Wohnung konnten schließlich einige Drogen gefunden werden.

Nachdem die Rettungskräfte am Einsatzort eingetroffen sind, klopften und klingelten sie erst und riefen danach den Mann an. Doch dieser reagierte auf nichts, weshalb auch die Polizei hinzugezogen wurde. In weiterer Folge konnten die Sanitäter schussähnliche Geräusche aus dem Inneren der Wohnung wahrnehmen, weshalb die mittlerweile eingetroffenen Polizisten diese öffneten und durchsuchten.

32-jähriger Österreicher festgenommen und angezeigt

Dort konnte ein 32-jähriger Mann auf einer Couch gefunden werden, der laut Polizeiangaben „stark beeinträchtigt und desorientiert“ wirkte. Außerdem fanden die Beamten auch eine größere Menge an Drogen. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, dürften die schussähnlichen Geräusche wohl durch einen Glasgegenstand verursacht worden sein, der auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt war. Der Herd selbst war auf die höchste Stufe eingestellt, außerdem konnten mehrere Glasscherben am Boden der Wohnung gefunden werden. Insgesamt wurden 403 Gramm Marihuana und 86 Gramm Kokain sichergestellt, der Österreicher wurde festgenommen und angezeigt.