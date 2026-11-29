Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden im Zuge ihrer Streife auf einen 26-Jährigen in Wien-Mariahilf aufmerksam. Eine Observation brachte daraufhin gleich mehrere Festnahmen.

Es war bereits Freitagabend, am 27. November 2026 gegen 18.15 Uhr, als die Polizei den 26-Jährigen observierte. Im Zuge der Observierung haben die Beamten eine Wohnung in Wien-Favoriten ausfindig gemacht, wo es anschließend zu einem Drogenhandel zwischen dem 26-Jährigen und einem 21-Jährigen gekommen sein soll. In weiterer Folge konnten sie außerdem wahrnehmen, wie sich der Jüngere mit einem 22-Jährigen traf und es auch zwischen den beiden zu einer Übergabe von Drogen kam.

Polizisten stellen Geld, Kokain und Heroin sicher

Die drei beteiligten Personen wurden daraufhin angehalten und kontrolliert. Der 26-Jährige zeigte sich kooperativ und händigte den Polizisten weitere Drogen aus. Der 21-Jährige wies sich mit gefälschten Dokumenten aus. Außerdem bestand gegen ihn auch bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung. Schließlich wurden alle drei Verdächtigen festgenommen. Im Zuge der Amtshandlung konnten die Beamten insgesamt mehr als 3.000 Euro Bargeld sowie 7,9 Gramm Kokain und 101,5 Gramm Heroin sicherstellen.