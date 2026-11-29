Nach ersten Erhebungen lenkte ein 22-Jähriger sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen der A23 und beabsichtigte, kurz vor der Abfahrt Hirschstetten auf den Verzögerungsstreifen zu wechseln. Zur gleichen Zeit lenkte ein 31-Jähriger sein Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Auto landete am Dach

Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug des 22-Jährigen zunächst nach links und prallte gegen die Betonleitwand. In weiterer Folge kam das Fahrzeug nach rechts ab und kollidierte nach der Abfahrt mit der dort befindlichen Leitschiene. Auch das Fahrzeug des 31-Jährigen kam nach links ab, fuhr auf den mittig gelegenen Randstein und prallte mit der Front gegen den Anpralldämpfer. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts ab, überschlug sich und prallte gegen die Leitschiene sowie einen Lichtmast am rechten Fahrbahnrand. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

©LPD Wen Zu einem Unfall kam es auf der A23.

Alkomat zeigt 0,8 Promille

Im Fahrzeug befand sich neben dem Lenker auch eine 32-jährige Beifahrerin. Diese wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkomattest ergab bei dem 31-jährigen Fahrzeuglenker einen Atemalkoholgehalt von 0,8 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.