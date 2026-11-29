Auf einem öffentlichen Parkplatz in Wien-Döbling ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Unfall gekommen. Der bisher unbekannte Lenker dürfte mit einem weiteren Mitfahrer und dem 18-Jährigen dort unterwegs gewesen sein und versucht haben, mit dem Fahrzeug zu driften. Das ging jedoch schief. Der Unbekannte fuhr geradewegs auf eine Straßenlaterne zu und kollidierte mit dieser, berichtet die Polizei nun.

Polizei sucht fahrerflüchtigen Lenker

Noch bevor die Beamten eingetroffen sind, ist der Lenker sowie der weitere Mitfahrer zu Fuß geflüchtet. Beide haben den 18-Jährigen verletzt an der Unfallstelle zurückgelassen. Dieser wurde schließlich von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit dem Verdacht einer Fraktur des Armes in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen zur Ausforschung des fahrerflüchtigen Lenkers laufen derzeit auf Hochtouren.