Wie bereits gestern berichtet, wurde in einer Wohnung in Floridsdorf ein 35-jähriger Mann tot aufgefunden. Seine ehemalige Lebensgefährtin befand sich ebenfalls in der Wohnung und öffnete den Beamten blutverschmiert die Tür.

Bei der ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsgruppe Leib/Leben, führt seither die Ermittlungen. Sowohl gestern als auch heute führten die Ermittler jeweils eine Einvernahme der Frau durch.

Frau ist geständig

Im Verlauf der heutigen Einvernahme zeigte sich die 31-Jährige (StA.: Polen) geständig. Die Frau wird im Laufe des Tages in eine Justizanstalt gebracht. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist von Fremdverschulden auszugehen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. Hintergrund der Tat dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand laut Angaben der 31-Jährigen wiederkehrende Streitigkeiten in der Vergangenheit gewesen sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.