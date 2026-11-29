/ ©BMI/ Pachauer
Verkehrs-Schwerpunkt in Wien: Polizei steht stundenlang auf der Straße
In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Wiener Polizei eine Verkehrs-Schwerpunktaktion durchgeführt.
Zwischen 19 Uhr und 2 Uhr sind die Beamten im 15. und 16. Bezirk auf der Straße gestanden und haben eine verkehrsrechtliche Schwerpunktaktion durchgeführt. Man ist sich sicher: „Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden.“ Die Bilanz der Schwerpunktaktion findet ihr in der folgenden Infobox.
Bilanz der Verkehrs-Schwerpunktaktion:
- 16 Organmandate
- 40 verkehrsrechtliche Anzeigen
- 24 verwaltungsrechtliche Anzeigen
- eine Anzeige wegen Lenkens unter Beeinträchtigung von Alkohol
- eine Vorführung zur amtsärztlichen Untersuchung
- eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz
- zwei verwaltungsrechtliche Festnahmen
- zwei behördliche Vorführungen
- zwei Personendurchsuchungen
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes