Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Straße in Wien Kontrollen durchgeführt.

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Straße in Wien Kontrollen durchgeführt.

Zwischen 19 Uhr und 2 Uhr sind die Beamten im 15. und 16. Bezirk auf der Straße gestanden und haben eine verkehrsrechtliche Schwerpunktaktion durchgeführt. Man ist sich sicher: „Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden.“ Die Bilanz der Schwerpunktaktion findet ihr in der folgenden Infobox.