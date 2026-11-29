Mit dem „Wiener Leseband“ will die Bildungsdirektion die Lesekompetenz von Volksschulkindern gezielt stärken. Ab Dezember 2026 startet die Pilotphase, in der regelmäßige Lesezeiten in den Schulalltag integriert werden sollen.

Lesen soll an Wiener Volksschulen künftig einen noch größeren Stellenwert einnehmen. Mit dem „Wiener Leseband“ setzt die Bildungsdirektion auf ein regelmäßiges, fächerübergreifendes Lesetraining. Dabei sollen sowohl Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen als auch bereits geübte Leser gezielt gefördert werden.

20 Minuten Lesetraining an möglichst fünf Tagen pro Woche

Das Konzept sieht vor, an möglichst fünf Tagen pro Woche jeweils 20 Minuten des regulären Unterrichts für das Lesen zu reservieren. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, darunter Tandemlesen, Vorlesetheater, Würfellesen und begleitetes Lesen mit Hörbüchern. Regelmäßige standardisierte Überprüfungen der Lesekompetenz sollen den Pädagogen dabei helfen, den individuellen Entwicklungsstand der Kinder zu erkennen und die Förderung entsprechend anzupassen. „Lesen ist eine zentrale Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe und erfolgreiches Lernen in allen Fächern. Deshalb wollen wir allen Kindern die Möglichkeit geben, ihre Lesekompetenz kontinuierlich weiterzuentwickeln, unabhängig davon, mit welchen Voraussetzungen sie in die Schule kommen“, erklärt Wiens Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs.

Leseförderung soll in allen Unterrichtsfächern Platz finden

Als Vorbild für das Wiener Projekt dient das Hamburger Leseband, das in Deutschland wissenschaftlich begleitet und weiterentwickelt wurde. Zusätzlich soll die bereits bestehende Initiative der Lesekoordinatoren ausgebaut werden. Ziel ist es, an jeder Wiener Pflichtschule mindestens eine qualifizierte Ansprechperson für Leseförderung zu etablieren. „Lesen lernt man durch Lesen – und am besten gelingt das regelmäßig, gemeinsam und mit Freude“, betont Ulrike Mangl, Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst der Bildungsdirektion für Wien.

Flächendeckende Umsetzung ab dem Schuljahr 2027/28 geplant

Die Pilotphase startet im Dezember 2026 an allen Wiener Volksschulstandorten. Die Schulen können zunächst selbst entscheiden, ob sie das Konzept in einzelnen Klassen, ganzen Jahrgängen oder jahrgangsübergreifend umsetzen. Nach einer Evaluierung soll das Wiener Leseband im Schuljahr 2027/28 auf sämtliche Wiener Volksschulklassen ausgeweitet werden.