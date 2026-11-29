Wien Energie verzichtet von 1. Dezember 2026 bis 15. Februar 2027 bei Zahlungsverzug auf Strom-, Gas- und Fernwärmeabschaltungen. Für Menschen in finanziellen Notlagen stehen zudem weitere Hilfsangebote zur Verfügung.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt in vielen Haushalten der Energiebedarf. Für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten können die damit verbundenen Kosten zur zusätzlichen Belastung werden.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt in vielen Haushalten der Energiebedarf. Für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten können die damit verbundenen Kosten zur zusätzlichen Belastung werden.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt in vielen Haushalten der Energiebedarf. Für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten können die damit verbundenen Kosten zur zusätzlichen Belastung werden. Wie Wien Energie mitteilt, wird deshalb auch in diesem Winter ein freiwilliger Abschalteverzicht umgesetzt. Dieser gilt von Anfang Dezember bis Mitte Februar. Offene Rechnungen bleiben davon allerdings unberührt.

Energiegutscheine für Menschen in finanziellen Notlagen

Zusätzlich stellt Wien Energie in Zusammenarbeit mit mehreren Sozialeinrichtungen Energiegutscheine für Menschen in besonders schwierigen finanziellen Situationen zur Verfügung. Das bereits 2023 gestartete Energiehilfe-Paket umfasst insgesamt rund 22 Millionen Euro. Davon stehen für die kommenden Jahre noch zehn Millionen Euro bereit. Die Gutscheine werden über teilnehmende Organisationen direkt an deren Klienten vergeben und können zur Begleichung offener Energierechnungen sowie laufender Kosten verwendet werden. Zu den beteiligten Einrichtungen zählen unter anderem die Caritas, das Rote Kreuz, die Volkshilfe, das Wiener Hilfswerk, FSW Obdach Wien und Licht ins Dunkel.

Ratenzahlungen und Zahlungsaufschübe möglich

Für Kunden mit finanziellen Schwierigkeiten betreibt Wien Energie seit 2011 eine eigene Ombudsstelle. Dort sollen gemeinsam mit den Betroffenen und in Zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen individuelle Lösungen gefunden werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über den Kundenservice oder online unter meine.wienenergie.at Zahlungsaufschübe, zinsfreie Ratenzahlungen für Nachzahlungen oder eine Anpassung der laufenden Teilbeträge zu vereinbaren.