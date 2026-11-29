Nach fünf Tagen ging am Sonntag, dem 29. November 2026, die Buch Wien zu Ende. Rund 70.000 Besucher, 450 Veranstaltungen und 500 Mitwirkende zählte die diesjährige Ausgabe der Buchmesse. Für 2027 steht bereits eine Neuerung fest.

Die Buch Wien, die drittgrößte deutschsprachige Buchmesse, lockte auch heuer wieder Zehntausende Besucher an. An insgesamt fünf Messetagen wirkten rund 500 Autoren, Journalisten und Experten am Programm mit. Während die Besucherzahl erneut bei rund 70.000 lag, ist der Anteil des Fachpublikums aus Buchbranche, Medien, Politik und Gesellschaft laut Veranstaltern gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Lesen und gesellschaftlicher Austausch im Mittelpunkt

Neben der Literatur stand auch die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen im Fokus. „Gerade in einer Zeit, in der sich die Buchbranche im Umbruch befindet, braucht das Buch einen Ort, an dem es so viele Menschen erreicht. Die Buch Wien zeigt eindrucksvoll, dass Lesen und Debatte zusammengehören“, erklärt Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels.

Buch Wien 2027 erstmals mit Schwerpunktland

Auch der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Von 10. bis 14. November 2027 findet die Buch Wien erneut statt. Eine Neuerung erwartet die Besucher im kommenden Jahr: Mit Tschechien wird sich erstmals ein eigenes Schwerpunktland auf der Wiener Buchmesse präsentieren und mit Publikum und Buchbranche in Austausch treten.