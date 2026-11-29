Zum Wochenstart zeigt sich in Wien zumindest zeitweise die Sonne. Die Temperaturen bleiben allerdings winterlich kalt und erreichen kaum mehr als den Gefrierpunkt.

Am Montag, dem 30. November 2026, lichten sich die Hochnebelschwaden über der Bundeshauptstadt und machen zumindest etwas Platz für die Sonne. Hohe Wolkenfelder trüben das Sonnenlicht jedoch merklich. Dazu weht meist mäßiger Wind aus Südost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um null Grad.