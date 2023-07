Aktion des Landes Walking, Ausflüge & Vorträge: Senioren er­holen sich in Drobollach Drobollach - Die Senioren-Erholungsaktion des Landes Kärnten findet diese Woche im Ferienhotel Schönruh in Drobollach statt. Zum Wochenstart besuchte Generationen-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) die Teilnehmenden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) Landesrätin Sara Schaar und Tanja Zauchner (Seniorenreferat) mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Drobollach. © Büro LR.in Schaar



Einen einwöchigen Erholungs- und Aktivurlaub verbringen derzeit die Teilnehmenden der Senioren-Erholungsaktion des Landes Kärnten in Drobollach. Nach Terminen im April und Mai dieses Jahres findet „Aktiv und fit im Alter“ nun im Herbst seine Fortsetzung. Insgesamt standen heuer 240 Plätze zur Verfügung – alle sind ausgebucht.

Aktiv und fit im Alter

Generationen-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) besuchte die Senioren im Ferienhotel Schönruh in Drobollach, wo sie diese Woche eine Auszeit vom Alltag genießen. „Auf dem Programm stehen gesundheitserhaltende Aktivitäten wie Walking oder Sitztänze, Ausflüge, kreative wie kulturelle Angebote und auch Experten-Vorträge. Mit der Senioren-Erholungsaktion fördern wir seit vielen Jahren die aktive Teilhabe am sozialen Leben. Sie soll aber auch durch gesundheitsfördernde Einheiten, die noch dazu Spaß machen, dazu beitragen, dass die ältere Generation so lange wie möglich selbständig und aktiv sein kann“, so Schaar.

Die Zielgruppe sind Menschen über 65 Jahren, die sich aufgrund ihrer Einkommenssituation keinen Erholungsurlaub bzw. Angebote der Gesundheitsprävention leisten können.