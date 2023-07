Kommenden Samstag Am Villacher Wochen­markt wird wieder Ernte­dank gefeiert Villach - Mit einem stimmungsvollen Programm gestalten die Beschickerinnen und Beschicker des Villacher Wochenmarktes am kommenden Samstag, 1. Oktober 2022, wieder ihr traditionelles Erntedankfest. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) #GOODNews Stadtrat Christian Pober lädt am Samstag zum Erntedank auf den Wochenmarkt. © Karin Wernig

Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) lädt die Villacherinnen und Villach herzlich zu einem Besuch, zum Mitfeiern und Verkosten der regionalen Spezialitätenpalette im Rahmen des Erntedankfestes am Wochenmarkt an der Draulände ein. „Diese beliebte herbstliche Veranstaltung am Markt beginnt um 10 Uhr“, kündigt Pober an. „Die Mitglieder des Marktvereines haben einen Streichelzoo für die kleinen Besucherinnen und Besucher organisiert, zünftige Musik und ein unterhaltsames Schätzspiel.“

Feierliche Segnung und cooles Fotomotiv

Eine prachtvolle Erntekrone steht als optischer Mittelpunkt und attraktives Fotomotiv zur Verfügung. Stadtpfarrer Richard Pirker wird die feierliche Segnung der heimischen Erntegaben übernehmen. Stadtrat Pober: „Unser Erntedankfest ist stets ein kulinarischer Publikumsmagnet und starker Frequenzbringer für die Innenstadt.“