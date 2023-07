Sanierung startet

Achtung: Sperre beim Gailtalzubringer

Kärnten - Am Montag, den 24. Juli, beginnen die Sanierungsarbeiten am Gailtalzubringer entlang der B111 Gailtal Straße in Feistritz/Gail. Die Kosten von 625.000 Euro werden vom Straßenbaureferat unter LHStv. Martin Gruber finanziert. Die Arbeiten sollen ...