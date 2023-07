Neue Attraktion Barrierefreier Skywalk wurde heute am Dobratsch eröffnet Villacher Alpenstraße - Heute wurde im Naturpark Dobratsch im Beisein zahlreicher Ehrengäste der barrierefreie Skywalk „Rote Wand“ eröffnet. Diese neue Attraktion erlaubt es auch Menschen mit Behinderung, älteren Menschen und Familien mit Kinderwägen über einen hindernisfreien Steig auf eine Plattform mit atemberaubender Aussicht zu gelangen. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (374 Wörter) #GOODNews © Villacher Alpenstraße / Helge Bauer

Im Juli fiel der Startschuss für den Bau des Skywalks am Dobratsch. Am heutigen Mittwoch – also nur zweieinhalb Monate später – wurde die fertiggestellte Attraktion den Besucherinnen und Besuchern der Villacher Alpenstraße übergeben. Über einen 75 Meter langen Steig mit einer maximalen Steigung von 6 Prozent, der von fünf Ruheplattformen unterbrochen wird, gelangen Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Familien mit Kinderwägen und ältere Menschen ohne Treppen oder andere Hindernisse zu einer Aussichtsplattform. Von dieser aus hat man nicht nur einen sensationellen Blick über die Rote Wand, sondern genießt auch eine atemberaubende Fernsicht auf die Karawanken und die Julischen Alpen.

Bürgermeister Günther Albel, Horst Nuck (ÖZIV) Landesrätin Sara Schaar, Landesrat Martin Gruber, Robert Heuberger (Naturpark Dobratsch) und Johannes Hörl (Villacher Alpenstraßen GmbH) © Villacher Alpenstraße / Helge Bauer

Naturerleben für ALLE

Johannes Hörl, Geschäftsführer der Villacher Alpenstraßen GmbH, freut sich über die termingerechte Fertigstellung des Skywalks: „Als Betreiber der Villacher Alpenstraße forcieren wir die barrierefreie Gestaltung von Tourismus- und Freizeitangeboten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir sind davon überzeugt, dass ALLE Menschen uneingeschränkt Zugang zu unserer wundervollen Natur und besonderen Ausblicken haben sollten. Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle an alle Partnerinnen und Partner richten, die uns bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützt haben!“

“Der Skywalk Rote Wand stellt eine enorme Bereicherung für das sensible Naturerlebnis im Naturpark Dobratsch dar. Umso schöner, dass dieses Highlight einfach für alle Menschen gleichermaßen zugänglich ist”, betont auch Robert Heuberger, Geschäftsführer des Vereins Naturpark Dobratsch.

Der Bundesverband für Menschen mit Behinderungen übergab die Zertifizierung an die Villacher Alpenstraßen GmbH. © Villacher Alpenstraße / Helge Bauer

Villacher Stadtwappen verliehen

Anlässlich der Skywalk-Eröffnung überreichte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) das Villacher Stadtwappen an die Villacher Alpenstraße. Die Alpenstraße stelle sicher, dass es allen Bürgerinnen und Bürgern möglich sei, die wunderschöne Bergwelt und die traumhaften Aussichten des Naturpark Dobratsch zu besichtigen. „Die Villacher Alpenstraße ist daher sowohl für alle Einheimischen, die ‚ihren‘ Hausberg besuchen wollen, als auch für alle Gäste aus dem In- und Ausland eine äußerst wertvolle Einrichtung“, sagte der Bürgermeister.

Konzipiert und umgesetzt wurde der barrierefreie Skywalk mit Gesamtkosten von 350.000 Euro in Kooperation mit der „Berg-Rad-See-Offensive“ des Landes Kärnten, der Stadt Villach, der Tourismusregion Villach, des Tourismusverbandes Villach, der Marktgemeinde Arnoldstein, dem Naturpark Dobratsch und der Villacher Alpenstraßen GmbH.