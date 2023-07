Am 1. Oktober

Lange Nacht der Museen im Jugend­kulturzentrum Kwadrat

Klagenfurt - Im Jugendkulturzentrum K 2 können junge Leute zwischen 14 & 27 Jahren das Angebot zur Freizeitgestaltung, sowie zur kulturellen Entfaltung durch Unterstützung bei eigenen Projekten oder Teilnahme an Live-Veranstaltungen oder an diversen Workshops in Anspruch nehmen.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (71 Wörter)