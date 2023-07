Diesen Samstag

Villacher Wochen­markt lädt Samstag zum Ernte­dankfest

Villach - Mit einem stimmungsvollen Programm lädt die Stadt Villach, am kommenden Samstag, 1. Oktober, ab 10 Uhr, herzlich zu einem Besuch, zum Mitfeiern und Verkosten der regionalen Spezialitätenpalette im Rahmen des Erntedankfestes am Wochenmarkt an der Draulände ein.

von Alina Gursch