Guten Geschmack Grünes Herz: Schlosskeller Süd­steiermark zum Kulinarium Steiermark Betrieb gekürt Steiermark - 162 steirische Betriebe sind nach der Urkundenüberreichung am Red Bull Ring offiziell Botschafter des guten Geschmacks. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (344 Wörter) Martina Roth, Geschäftsführerin der Gady Veranstaltungs GmbH (2. v. r.) und ihre Kollegin Julia Kerschbaumer (2. v. l.) nahmen die Urkunde für den Schlosskeller Südsteiermark entgegen. Die ersten Gratulanten waren Tourismuslandesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl (l.) und Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler (r.). © Steiermark Tourismus/Oberländer

Eine Premiere feiert der Schlosskeller Südsteiermark in Leibnitz als Kulinarium Steiermark Betrieb. „Für uns ist die Ernennung eine Bestätigung dafür, dass wir konsequent aus saisonalen und regionalen Produkten steirische Spezialitäten zaubern“, freut sich Küchenchef und JRE-Mitglied Markus Rath. Die Auszeichnung wurde vergangenen Dienstag bei der Kulinarium Steiermark Gala am Red Bull Ring in Spielberg verliehen.

Strenge Kriterien

„Kriterien für die Aufnahme bei den Kulinarium Steiermark Betrieben sind die Einhaltung von Genussregeln sowie die Beachtung strenger Qualitätskriterien“, berichten Veronika Fritz und Markus Rath, die leidenschaftlichen Gastgeber des Schlosskellers Südsteiermark über den Dächern von Leibnitz. „Unter anderem garantieren die ausgezeichneten Betriebe eine einheitliche, steiermarkweite authentische Küche“, erklärt Martina Roth, Geschäftsführerin der Gady Veranstaltungs GmbH, die vergangenen Dienstag bei der Kulinarium Steiermark Gala am Red Bull Ring in Spielberg die Auszeichnung entgegengenommen hat. Gastgeber ermutigen Gäste, pionierhafte steirisch-kreative Innovationsfreude zu erleben. Sie verpflichten sich dem Anspruch „Aus der Region, für die Region“ und leisten mit gesunder Ernährung aus hochwertigen und schmackhaften Lebensmitteln inmitten gepflegter Tischkultur einen Beitrag zu Lebensfreude und Kultur. Da passt die Philosophie des Schlosskellers Südsteiermark – „Biologisch. Regional. Saisonal. Produziert von lokalen Landwirten. Immer mit Leidenschaft, oft mit Landmaschinen der Gady Family“ – auch hervorragend zum Kulinarium Steiermark.

Kulinarische Steiermark

Bei der Kulinarium Steiermark Gala wurden 162 Gastronomiebetriebe aus allen Regionen der Steiermark – von der urigen Hütte bis zum Haubenlokal – von Tourismuslandesrätin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl und Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler ausgezeichnet. Sie alle ermöglichen Gästen echte steirische Genussmomente und bringen die zahlreichen Facetten der Steiermark geschmacklich auf den Teller. „So erfahren Gäste, wie das wahrhafte Lebensgefühl im Grünen Herz Österreichs schmeckt“, betont Markus Rath. Als Kulinarium Steiermark Betrieb darf sich der Schlosskeller Südsteiermark mit dem Gütesiegel „Grünes Herz“ schmücken. Gleichzeitig sind die Gastgeber nun offiziell Botschafter des guten Geschmacks, die mit regionalen Gerichten ihren Gästen einmalige Genussmomente bereiten. Alle 162 ausgezeichneten Betriebe sind im Kulinarium Steiermark Booklet vertreten und stellen hier die Besonderheiten ihres Betriebes vor.