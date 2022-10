Stadt und Land stellen Weichen Öffi-Ausbau in Villach: Stadt will zehn Millionen investieren Villach - 4,8 Millionen Euro Zuschuss vom Mobilitätsreferat des Landes - Stadt Villach und Land Kärnten haben einen Kooperationsvertrag zum Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebotes in Villach unterzeichnet. Ein erster großer Schritt auf diesem Weg war die Einführung des Bustaktverkehres im Juli. Mit einem Zuschussvertrag wurden nun gemeinsam weitere Ausbauschritte fixiert. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (393 Wörter) Von links Bürgermeister Günther Albel, Landesrat Sebastian Schuschnig, Stadtrat Gerald Dobernig. © Marta Gillner



Im Juli hat die Stadt Villach zum ersten Mal einen großflächigen Bustaktverkehr eingeführt, auf fast allen Linien fahren die Busse zu Stoßzeiten im Halbstundentakt, außerhalb der Stoßzeiten im Stundentakt. Mit einem gemeinsam unterzeichneten Zuschussvertrag haben das Land Kärnten mit Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig und die Stadt Villach mit Bürgermeister Günther Albel und Verkehrsreferent Stadtrat Gerald Dobernig nun weitere Ausbauschritte fixiert.

Angebot seit 2017 vervierfacht

„Unser Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr im Stadtgebiet deutlich attraktiver zu gestalten“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Dafür haben wir unsere Ausgaben für den öffentlichen Verkehr seit 2017 vervierfacht und werden in den kommenden fünf Jahren weiter zehn Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr investieren. Ein erster, wichtiger Schritt zur Attraktivierung des Bustaktes sei die Einführung des Bustaktes im Juli gewesen. „Mit dem Fahrplanwechsel im kommenden Dezember wollen wir eine weitere, nachhaltige Verbesserung einführen. Die Maßnahmen sind ein wichtiges Instrument zur Erreichung der CO2-Reduktion. Eine weitere Verdichtung des Busangebotes ist aber auch mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Es freut uns sehr, dass das Land Kärnten hier seine weitere Unterstützung zugesagt hat.“

Angebot soll um 25 Prozent steigen

„Wir investieren in Kärnten so viel wie noch nie in den öffentlichen Verkehr. Bis 2025 haben wir für Villach 4,8 Mio. Euro zugesichert, um den Ausbau des ÖPNV und die Einführung eines modernen Taktverkehres zu beschleunigen. Gleichzeitig hat sich die Stadt verpflichtet, selbst mehr in den ÖPNV zu investieren. Wir ziehen an einem Strang, denn ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist ein Standortfaktor”, sagt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

In ganz Kärnten wird bis 2023 bei den Regionalbussen das Angebot um bis zu 25 Prozent steigen, ab Dezember startet das Land im Raum Villach die ersten fünf wasserstoffbetriebenen Busse. “Mein Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Es braucht mehr Angebot und Innovation, um die Mobilitäts- und Klimawende zu schaffen. Nur wenn die Taktung passt, ist ein Umstieg im Alltag auch möglich”, sagt Schuschnig.

Verbesserungen im Dezember

Verkehrsreferent Stadtrat Gerald Dobernig: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist eine Aufgabe, die uns als Stadt noch viele Jahre fordern wird. Mit den Verbesserungen im Dezember gehen wir den nächsten großen Schritt. Das Ziel im nächsten Jahr muss es sein, für alle Haushalte im Stadtgebiet einen hochwertigen öffentlichen Verkehr zu schaffen.“