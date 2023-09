Heute Nachmittag Kollision mit LKW: Lenkerin (18) mit Auto gegen Baum ge­schleudert Spittal an der Drau - Heute Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Lenkerin war mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und krachte gegen einen Baum, nachdem sie mit einem LKW kollidiert war. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Velden am Wörthersee

Am 4. Dezember 2022 gegen 15 Uhr lenkte eine 18-jährige Frau aus Spittal an der Drau ihren PKW auf der B106 Mölltal Straße von Flattach kommend in Fahrtrichtung Stall. Zur selben Zeit lenkte ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen seinen LKW ebenfalls auf der B106 von Stall kommend in Fahrtrichtung Flattach.

Ins Schleudern gekommen

Die Spittalerin kam mit ihrem PKW auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Der LKW-Lenker versuchte nach links abzulenken, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden und touchierte mit der rechten Front seines LKWs den PKW im rechten Heckbereich. In weiterer Folge wurde der PKW der 18-Jährigen gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum geschleudert und wenige Meter weiter zum Stillstand gebracht. Der LKW kam am Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Junge Frau verletzt

Die junge Frau konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Der LKW-Lenker, sowie vier weitere Insassen blieben unverletzt. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund des Unfalles kam es auf der B106 Mölltal Straße im Bereich der Unfallstelle zeitweise zu wechselseitigen Anhaltungen.