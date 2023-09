Typisierung bei Kärntner Ärztin Tragisches Schicksal soll Lebens­retter motivieren: "Niemand sollte sowas durch­machen" Bad Eisenkappel - Seit dem 23. November kann man sich in der Ordination von Marlene Kušej in Bad Eisenkappel für eine Stammzellenspende typisieren. Dazu kam es nur, weil eine Mutter einen tragischen Schicksalsschlag durchlebte. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © Geben für Leben, Stammzellspende, Leukämiehilfe Österreich

Denise Teusel weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, ein Kind zu verlieren. Ihr Sohn Luca hat leider den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Dieses Gefühl der Ohnmacht, der Verzweiflung und tiefer Traurigkeit wünscht man keinem Menschen auf der Welt! Die junge Frau möchte, dass ihr Sohn in Erinnerung bleibt, Herzen berührt und mit seiner Geschichte viele Menschen erreicht. Diese lassen sich im Idealfall mit einem einfachen Wangenabstrich typisieren, um so schwerkranken Kindern und deren Familien Hoffnung zu schenken und sie vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.

Erste Ärztin in Kärnten

Doktor Kušej unterstützt die junge Frau bei diesem Vorhaben und so ist ihre Ordination die erste in Kärnten, die Typisierungen anbietet. “Danke Denise – du bist eine Kämpferin! Du inspirierst andere durch deine Aktivitäten dazu, nie aufzugeben – egal, was das Leben für einen bereithält. Luca, deine Geschichte hat uns zutiefst berührt. Deine Eltern kämpfen in deinem Namen weiter & vielleicht kann durch deine Geschichte anderen Menschen ein Weiterleben ermöglicht werden. Durch dich lebt die Hoffnung für andere weiter”, richtet der Verein Geben für Leben ein paar rührende Worte an Denise und Luca. “Wir hoffen, dass diesem Beispiel noch viele ÄrztInnen folgen werden”.