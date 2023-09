Schnee sorgt für Crash Auto gegen LKW: Schwerer Unfall auf der A2 Süd­autobahn A2 Südautobahn - Am Freitagnachmittag kam es auf der A2 Südautobahn, Höhe Krumpendorf, zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem LKW. Im Unfallbereich staut es sich derzeit leicht. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © Leser

Starker Schneefall sorgt aktuell für einige Probleme im Kärntner Straßenverkehr. Im Laufe des Tages kam es bereits zu zahlreichen Unfällen, 5 Minuten berichtete. Kürzlich ereignete sich auf der A2 Südautobahn ein weiterer Unfall. Auf Höhe Krumpendorf in Fahrtrichtung Klagenfurt kam es am Freitagnachmittag laut ersten Informationen zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Auto. “Der LKW steht quer auf einer Fahrbahn und beim Auto ist der hintere Teil komplett zerfetzt”, berichtet eine Augenzeugin. Einsatzkräfte befinden sich bereits vor Ort. Ob Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Im Unfallbereich staut es sich aktuell.

Bericht der Polizei:

Auf der Südautobahn (A 2) im Bereich Krumpendorf geriet am heutigen Freitag, dem 9. Dezember, gegen 15 Uhr, eine 20-jährige Lenkerin aus Wien mit ihrem Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit einem Sattelkraftfahrzeug am anderen Fahrstreifen, gelenkt von einem 69-jährigen Mann aus Tschechien. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Südautobahn war für die Dauer der Aufräumungsarbeiten gesperrt. Im Einsatz standen 14 Kräfte der FF Pörtschach und Krumpendorf.