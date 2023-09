Schools of Kung Fu Villach

Gewalt gegen Frauen - Selbst­verteidigung mit Kung-Fu

Villach - Kampfsport dient neben dem Ausgleich zum Alltag und nun auch besonders zum Schutz von Frauen gegen häusliche Gewalt. Unter diesem Motto stehen die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" der Schools of Kung Fu in Villach. Das Powerfrauen-Programm zeigt dir, wie du dich selbst verteidigen und in Gefahrensituationen reagieren kannst...

von Bettina-Chiara Wagner