Heute Nachmittag Drei Verletzte - Schnee­räum-Fahrzeug in Unfall involviert Villach - Ein Lenker verlor heute Nachmittag wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Auto. Es kam daraufhin zu einer Kollision mit einem Schneeräumfahrzeug. Drei Personen wurden verletzt.

Auf der Tirolerstraße (B 86) in Villach verlor am Freitagnachmittag, dem 9. Dezember, gegen 16 Uhr, ein 33-jähriger Lenker bei winterlichen Fahrverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Schneeräumfahrzeug mit Frontlader. Dabei wurden der PKW-Lenker und sein 46-jähriger Beifahrer unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Der Lenker des Schneeräumfahrzeuges erlitt eine leichte Verletzung.