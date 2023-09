Kurz nach der Wörtherseerast 19-Jähriger gerät ins Schleudern: "Schneenasse" A2 fordert noch einen Verletzten A2 Südautobahn - Heute Nachmittag, gegen 14.20 Uhr, war ein 19-jähriger Klagenfurter gerade auf der A2 in Richtung Italien unterwegs als er kurz nach der Wörtherseerast auf der schneenassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Er kollidierte daraufhin mit einem Klein-LKW. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖRK/Kellner Thomas

Ein weiterer Unfall hat sich heute auf der A2 Südautobahn ereignet. Nur knapp zwei Stunden nachdem es zu einem Auffahrunfall gekommen ist – wir haben berichtet – verlor ein 19-Jähriger in Richtung Italien die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen Klein-LKW, gelenkt von einem 42-jährigen Klagenfurter. Unmittelbar danach prallte er noch mit der Front in die Leitschiene. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall jedoch nur leicht, der 42-Jährige gar nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.