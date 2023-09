Heute Abend Feuer in Wolfsberg: Hecke, Container und Anhänger standen in Brand Gemeinde Wolfsberg - Heute Abend, gegen 19.48 Uhr, hat in Wolfsberg hinter einem Lokal eine Thujenhecke, ein Container und ein Anhänger samt Leergut und Abfall gebrannt. Es ist noch nicht bekannt, wo der Brand entstanden ist. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 19.48 Uhr ist heute Abend, am 11. Dezember, in der Gemeinde Wolfsberg (genauer: in St. Stefan) ein Brand hinter einem Lokal ausgebrochen. Ein Anrainer hat erkannt, dass eine Thujenhecke, ein angrenzender Container und ein Anhänger samt Leergut und Abfall brannten. Die alarmierten Feuerwehren St. Stefan und St. Johann rückten mit insgesamt 26 Florianis an und konnten den Brand löschen. Es ist derzeit unbekannt, ob der Brand in der Thujenhecke oder im davor befindlichen Abfall entstanden ist. Es entstand Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe.