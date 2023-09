Blut- und Harnproben ausstehend Mord in Villach: Stand der mut­maßliche Täter wirklich unter Drogen? Villach - Ein 36-jähriger Slowene sagte gestern gegenüber der Polizei aus, einen Mann erschlagen zu haben. Als die Polizei Nachschau in der Wohnung des vermeintlichen Mörders hielt, konnte tatsächlich die Leiche eines 48-jährigen Italieners gefunden werden. Der 36-Jährige behauptete, die Tat im Drogenrausch begangen zu haben - ein Schnelltest fiel allerdings negativ aus. Blut- und Harnproben sollen Klarheit verschaffen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe der PI Trattengasse. © Manfred Wrussnig Artikel zum Thema Mord im Drogen­rausch?: Polizei findet Leiche in Villacher Wohnung

Schock in der Draustadt: Gestern Nachmittag stellte sich ein 36-jähriger Slowene der Polizeiinspektion Trattengasse. Er gab an, vor zwei Tagen, einen Mann im Drogenrausch erschlagen zu haben. 5 Minuten berichtete. “Der Schnelltest an sich war negativ. Blut- und Harn-Proben sollen zeigen, ob er wirklich Drogen intus hatte”, so Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, gegenüber 5 Minuten. In weiterer Folge soll ein Gutachten feststellen, ob der 36-Jährige zu jenem Zeitpunkt als “unzurechnungsfähig” galt und es somit als Einweisungstat zu betrachten werde.

48-Jähriger tot in der Wohnung des Verdächtigen gefunden

Als die Polizei Nachschau hielt, konnte die Leiche des 48-jährigen Italieners in der Wohnung des 36-Jährigen gefunden werden. “Bei der Mordwaffe handelt es sich vermutlich um eine Axt”, so Kitz. Der Tatort selbst befindet sich in unmittelbarer Nähe der PI Trattengasse. Ob der vermeintliche Täter all die Tage mit der Leiche gehaust habe, sei noch unklar. Das Obduktionsergebnis soll Klarheit verschaffen. Der 36-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Es gilt die Unschuldsvermutung.