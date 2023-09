VGT deckt auf Steirischer Hühnermast-Skandal: Tiere eiskalt von Laster überfahren Südoststeiermark - Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) deckte einen Skandal in einem steirischen Hühnermast-Betrieb auf: Beim Einsammeln der Hühner zum Transport in den Schlachthof sollen einige Tiere eiskalt überfahren worden sein. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (320 Wörter) © VGT.at

Der aktuell betroffene Betrieb in der Südoststeiermark sei mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet. Ein Video zeigt die verheerenden Zustände: Überall seien Tiere zu sehen, die aufgrund ihrer angezüchteten, genetischen Prädispositionen extrem anfällig für Herz-Kreislauf-Krankheiten, plötzlichen Herztod, Infektionen, Verletzungen und Missbildungen seien.

“Tiere sterben noch während der Mast langsam und qualvoll”

“Hühner, die nicht mehr aufstehen können und gezwungen sind, in der mit Fäkalien getränkten Einstreu zu liegen. Sie können sich nicht mehr zu Futter und Wasser bewegen und erleiden schmerzhafte Entzündungen der Haut. Um ein möglichst schnelles Muskelwachstum zu erreichen, wird in Kauf genommen, dass unzählige Tiere noch während der Mast langsam und qualvoll sterben”, berichtet der VGT. Solange ein gewisser Prozentsatz die rund fünf Wochen bis zum Schlachttermin überlebe, rentiere sich die Aufzucht dieser Hühnerrassen trotz allem, so der Verein.

Hühner eiskalt von Laster überfahren

Ein aktueller Fall in der Steiermark schockiert: Ein Mitarbeiter soll die Hühner eiskalt mit einem Laster überfahren haben. Einige seien daran sofort verstorben, andere werden schwer verletzt zurückgelassen. Der VGT hat Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und die 1. Tierhaltungsverordnung erstattet.

“Es ist nicht zu fassen”