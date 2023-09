"Nicht das beste Spiel" Sieg gegen Steyrer Kickers: Villacher Futsal-Club bleibt Tabellen­führer Kärnten - Der Landespolizeisportverein Kärnten ging als Tabellenführer und klarer Favorit in die Begegnung mit den Steyrer Kickers. Wenig überraschend standen die Oberösterreicher sehr defensiv und ließen von Beginn an nur wenige Chancen der Villacher zu. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) Landespolizeisportverein Kärnten © LPSV Kärnten

Beim Landespolizeisportverein Kärnten merkte man sowohl den Ausfall von Enis Musanovic als auch die vierstündige Anreise bei winterlichen Straßenverhältnissen. Etwas ungewöhnlich für ein Futsal-Match stand es nach 15 Minuten immer noch 0:0. Danach ging es dann aber Schlag auf Schlag.

Das Spiel bleibt spannend

Zunächst brachte Samir Nuhanovic die Villacher erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung, ehe die Steyrer praktisch im Gegenzug einen Doppelschlag landeten und etwas überraschend mit 2:1 in Führung gingen. Auf den Rückstand folgten erneut fruchtlose Angriffe der Kärntner, die allerdings kurz vor der Pause dann doch noch den Ausgleich schafften. Nach zwei Lattenkrachern stellte Senad Huseinbasic mit zwei Treffern auf 4:2 für die Draustädter.

“Man of the Match”

Senad Huseinbasic war mit seinen fünf Toren jedenfalls Man of the Match und übernahm damit auch die Führung in der Torschützenliste gefolgt von Samir Nuhanovic auf Rang zwei.

"Das war heute sicher nicht unser bestes Spiel, aber genau in solchen Partien ist es wichtig, voll zu punkten und das ist uns gelungen. " Stephan Brozek, Sektionsleiter