Im Drogenrausch? Mann mit Axt getötet: U-Haft über mut­maßlichen Mörder verhängt Villach - Tagelang lebten Bewohner einer Villacher Wohnanlage in der Nähe einer Leiche: Vergangene Woche soll ein 36-jähriger Villacher einen Mann in seiner Wohnung mit einer Axt getötet haben. Die Ermittlungen laufen seitdem auf Hochtouren. Nun wurde über den mutmaßlichen Mörder eine U-Haft verhängt. von Anja Mandler

Ein 36-jähriger, gebürtiger Slowene soll einen 48-jährigen Italiener in seiner Wohnung auf grausame Art getötet haben – mehrmals habe er mit einer Axt auf das Opfer eingeschlagen. Tage später stellte sich der Tatverdächtige der Polizei und behauptete, die Tat im Drogenrausch begangen zu haben, 5 Minuten berichtete. Seitdem laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

U-Haft verhängt

Am Dienstag stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft, mehr dazu liest du hier. Seit heute steht fest: Der 36-Jährige muss sich in U-Haft begeben. “Es wurde eine Untersuchungshaft verhängt, wegen des dringenden Tatverdachts wegen Mordes”, bestätigt Christian Liebhauser-Karl, Mediensprecher des Klagenfurter Landesgerichts, auf Anfrage von 5 Minuten.

Viele Fragen noch offen

Viele Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet. So muss noch geklärt werden, ob der 36-Jährige zum Tatzeitpunkt wirklich unter Drogen stand. “Der Schnelltest an sich war negativ. Blut- und Harn-Proben sollen zeigen, ob er wirklich Drogen intus hatte”, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bereits nach bekannt werden der Tat gegenüber 5 Minuten. Die Ergebnisse sind noch ausständig. Des weiteren ist noch unklar, in welchem Verhältnis der mutmaßliche Täter und das Opfer zueinander standen. Laut Medienberichten dürften die beiden sich jedoch aus der Drogenszene gekannt haben. Ebenfalls soll geklärt werden, ob der gebürtige Slowene wirklich Tötungsabsichten gehabt hatte. Es gilt die Unschuldsvermutung.