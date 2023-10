6,4 Millionen Euro werden investiert Forschungs­labor für Kids: "mini educational lab" entsteht in Villach Villach - Am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, erfolgte der Spatenstich für den neuen Kindergarten im tpv Technologiepark Villach. Im Zuge der Kindergartenoffensive der Stadt Villach entstehen hier vier neue Gruppen. Zudem erhält der neue Kindergarten ein sogenanntes „mini educational lab“. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (367 Wörter) #GOODNews © Stadt Villach

Aufgrund des ständig steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen hat die Stadt Villach im Jahr 2020 eine Kindergartenoffensive ausgerufen und diese zu einem großen Teil bereits umgesetzt. Nun erfolgte im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) der nächste Schritt, der Spatenstich für den neuen Kindergarten im tpv Technologiepark Villach.

Kindergarten und Forschungslabor für Kids

“Villach ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf extrem wichtig. Wir wissen auch, dass dieses Kombiangebot mittlerweile ein harter Standortfaktor ist – gerade für uns als Hightech-Stadt! Daher investieren wir alleine im kommenden Jahr an die 45 Millionen Euro in den Bereich Bildung”, erklärt Bürgermeister Günther Albel. Ein kärntenweites Alleinstellungsmerkmal dieses neuen Kindergartens ist der Zubau eines „mini educational lab“: Dabei handelt es sich um eine Forschungseinrichtung, die speziell auf die Bedürfnisse von Drei- bis Sechsjährigen abgestimmt ist. Sie wird auch den Kindergärten aus dem gesamten Bundesland zur Verfügung stehen und auf spielerische Weise wichtige Kompetenzen in den „MINT“-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie vermitteln.

Villach setzt neue Maßstäbe in der Kinderbetreuung

„Mit dem neuen Mini Lab machen wir noch mehr und noch jüngere Kinder neugierig auf das wichtige Thema Technik. Mir ist es besonders wichtig, die Mädchen ins Boot zu holen, einen spielerischen und trotzdem spannenden Zugang zur Technik zu ermöglichen und sie dafür nachhaltig zu begeistern”, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) ergänzt: „Als Stadt ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder sich in ihren Lernumgebungen wohl fühlen und beste Bedingungen vorfinden. Daher investieren wir seit vielen Jahren viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur der Bildungseinrichtungen und schaffen damit optimale Bedingungen für unseren Nachwuchs.“

Los geht es 2024

„Für die inhaltliche Gestaltung des Programmes für das Mini-Forschungslabor werden wir im Sinne des Zentralraumes Kärnten auf die Erfahrungen des Lakeside Park Klagenfurt mit dem dortigen ‚educational lab‘ zurückgreifen“, sagt Bürgermeister Albel. Das Projekt wird zudem durch den Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) und das Land Kärnten gefördert. Der neue Kindergarten mit dem externen Forschungslabor soll im Jahr 2024 bezogen werden können.