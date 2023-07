Landtagswahlen 2023 Darum tritt Verantwort­ung Erde nicht bei den Landtagswahlen an Villach - Verantwortung Erde wird nicht zur Kärntner Landtagswahl antreten. Die politische Arbeit in Villach soll verstärkt im Vordergrund stehen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (206 Wörter) © Mario Zaunschirm

“Nach intensiven Gesprächen und Überlegungen haben wir uns dazu entschlossen, bei der 2023 anstehenden Kärntner Landtagswahl nicht zu kandidieren sondern uns mit ganzer Kraft auf unsere politische Arbeit in Villach zu konzentrieren. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wir haben sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge getroffen”, verkündigt Verantwortung Erde.

“Viel gelernt”

Verantwortung Erde möchte sich andere Aufgabenbereiche widmen: “Eine Verfünffachung der Mandate im Villacher Gemeinderat und ein Sitz in der Stadtregierung sind die Früchte des Wahlergebnisses. Wir haben in den rund 18 Monaten seit der Angelobung viel gelernt und nicht zuletzt mit der vorzeitigen Umsetzung des 30-Minuten-Taktverkehrs – dessen Einführung bis 2030 geplant war – zeigen können, was möglich ist, wenn mit großem Einsatz an Lösungen gearbeitet wird”. Die Bewegung möchte als starke Opposition, die Projekte und Vorhaben der SPÖ kritisch durchleuchten.

Qualität der Arbeit steht im Vordergrund

„Wir sind zu der Einschätzung gelangt, dass wir die Qualität unserer Arbeit mit zusätzlichen, politischen Aufgaben, die z.B. mit einem Einzug in den Kärntner Landtag einhergehen, womöglich nicht halten könnten – und für halbe Sachen sind wir nicht zu haben!“ – Sascha Jabali, Sprecher der Bewegung.