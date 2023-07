Keinen Person verletzt

Auf Parkplatz: Mietauto geriet in Brand

Spittal an der Drau - Am heutigen Donnerstag geriet auf einem Parkplatz im Bezirk Spittal an der Drau der Mietwagen eines 29-jährigen serbischen Staatsangehörigen in Brand. Von Ersthelfern wurde der Brand, der im Motorraum seinen Ausgang hatte, unter Kontrolle gebracht und von der FF Rennweg gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des am Fahrzeug entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Im Einsatz standen die FF Rennweg und der LZ Katschberg mit 23 Personen.

