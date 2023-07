Konnte nicht mehr ganz ausweichen Seil­bergung in 1.800 Metern Höhe: Spittaler (31) von Felsstück getroffen Feistritz im Rosental - Am Weinaschkar kam heute zwei Skitourengehern ein Felsstück entgegen. Der vorne gehende Mann konnte diesem noch ausweichen, jener Spittaler, der hinter ihm unterwegs war, hatte weniger Glück. Er wurde am Bein getroffen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Heute Mittag waren zwei Skitourengeher aus Spittal und aus Graz mit Steigeisen und den Skiern am Rücken am Weinaschkar in Feistritz im Rosental unterwegs. Plötzlich kam dem Vorauskletterer nur wenige Meter vor dem Gipfel ein knapp 20 mal 30 Zentimeter großes Felsstück entgegen. Der 27-jährige Grazer konnte noch ausweichen, der dahinter kletternde Freund allerdings nicht mehr. Trotz Zurufen des Grazers wurde der Spittaler am linken Bein getroffen und unbestimmten Grades verletzt.

Hubschrauber mit Seilbergung in 1.800 Metern Seehöhe

Der 31-jährige Spittaler konnte nicht mehr weiterklettern, weshalb ein Notruf abgesetzt werden musste. Daraufhin kam der Notarzthubschrauber und führte in knapp 1.800 Metern Seehöhe eine Seilbergung durch. Der Verletzte wurde anschließend ins LKH nach Villach gebracht. Der 27-Jährige konnte dahingegen selbstständig absteigen und wurde nicht verletzt. Laut seiner Aussage waren außerdem keine Kletterer vor ihnen.