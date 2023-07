Coole Aktion Gratis-Vignette für die ersten 100 Käufer: Ge­braucht­wagen bei Porsche Kärnten holen und los düsen Kärnten - "Ich möchte ein Auto kaufen. Schön, aber nicht zu teuer" - diesen Satz hören Autoverkäufer in Kärnten derzeit nur allzu oft. Porsche Kärnten kann hier auch tatsächlich weiterhelfen und sie legen sogar noch einen drauf: Die ersten 100 Personen, die einen Gebrauchtwagen bei Porsche Kärnten kaufen, bekommen eine Jahresvignette für 2023 gratis dazu! von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (543 Wörter) Werbung Hans Werner Weinhandl erklärt, warum sich ein Gebrauchtwagen von Porsche Kärnten immer auszahlt! © Porsche Kärnten

Doch als Kunde stellt sich jetzt natürlich die Frage: Warum genau zu Porsche Kärnten? Hans Werner Weinhandl, Leiter der Gebrauchtwagen-Verbundleitung bei Porsche Kärnten und selber schon seit über 30 Jahren im Autogeschäft tätig, hat einige überzeugende Argumente parat!

Ein Ansprechpartner für alles!

“Uns ist es wichtig, dass der Kunde zu uns kommt und sich sofort wohlfühlt. Deshalb steht für jeden Kunden immer ein top ausgebildeter Mitarbeiter parat, der die Abwicklung von Anfang bis zum Ende übernimmt und auch für alle Fragen parat steht. Der Kunde muss sich nicht mit 10 verschiedenen Visitenkarten und Ansprechpartnern herumschlagen und ist immer gut aufgehoben”, zeigt sich Weinhandl stolz. Und auch nach dem Kauf werden die Kunden nicht im Regen stehen gelassen: “Sollte es anschließend noch Fragen oder Probleme geben, nehmen wir das Auto jederzeit zurück oder beheben das Problem – dafür gibt es unsere großartige Garantievariante mit zahlreichen Serviceleistungen, die viele Vorteile gegenüber einer Gewährleistung bietet!”, erklärt der Profi.

Bei Robert Murold und Branislav Radulovic seid ihr bei Porsche Kärnten in der Villacher Straße in Klagenfurt immer in guten Händen! © Porsche Kärnten

Flexibel und an deine Wünsche angepasst!

Egal ob Auto-Fanatiker oder Ottonormalverbraucher: Jeder kommt bei Porsche Kärnten auf seine Kosten. “Die Kunden beschreiben uns ihre Wünsche und Vorstellungen und wir versuchen diese umzusetzen”, hält Weinhandl fest. Durch die großartige Vernetzung der vier Porsche Kärnten Standorte in Villach, Wolfsberg und jeweils in Klagenfurt, können die Verkäufer auf alle Fahrzeuge der Region zugreifen. “Möchte also ein Klagenfurter einen weißen VW, den es hier nur in Schwarz gibt, in Villach aber parat steht, kümmern wir uns darum, dass das Traumauto des Kunden zu ihm kommt”, erklärt der Gebrauchtwagen-Experte.

Gebrauchtwagenverkäufer Christian Krivec erfüllt den Kunden bei Porsche Kärnten in der Völkermarkter-Straße in Klagenfurt ihre Wünsche! © Porsche Kärnten

Für jeden etwas dabei!

Wählen können die Kunden aus einer breiten Palette an Farben, Formen, Größen und Marken. “Wir haben alles vom kleinen Polo bis hin zum großen Audi A8, wir haben viele E-Fahrzeuge und auch Nutzfahrzeuge im Angebot. Wir bieten neben den hauseigenen Marken wie Audi, Cupra, Porsche, Seat, Skoda und VW auch Fremdmarken an und wir haben im Moment über 500 Fahrzeuge in Kärnten lagernd. Die Gebrauchtwägen weisen meist nur wenig gefahrene Kilometer auf und wir haben auch ein breites Angebot an Jungwagen”. Ein weiterer großer Vorteil: Bevor ein Auto zum Verkauf freigegeben wird, wird es nach einem 155-Punkte-Plan durchgecheckt, getestet und aufbereitet.

Gebrauchtwagenverkäufer Benjamin Stocker berät die Kunden beim Porsche Kärnten-Standort Wolfsberg. © Porsche Kärnten

Wie kann ich mir mein Traumauto leisten?

Hat man dann das Traumauto gefunden, stellt sich nur noch die große Frage: Wie soll ich das bezahlen? Leasing? Mit oder ohne Versicherung? In Raten? Auch hier kann Porsche Kärnten Abhilfe schaffen und alle Fragen beantworten. “Die Finanzierungsangebote stellen wir ebenfalls individuell für den Kunden zusammen. Mit oder ohne Anzahlung, wir finden die passende Finanzierung, mit unserer Hausbank, der Porsche Bank AG!”, versichert Weinhandl.

Gratis-Vignetten für die ersten 100 Käufer!

Hat sich ein Kunde dann entschieden und sein Traumauto samt Top-Finanzierungsplan und 12 Monaten Garantie gekauft, geht es auch schon los: Das Auto wird ein letztes Mal gecheckt und aufbereitet und nach fünf bis sieben Tagen an den Kunden übergeben. Und das Beste: Wer sich bald entscheidet, könnte sogar direkt auf die Autobahn düsen, denn für die ersten 100 Personen, die einen Gebrauchtwagen bei Porsche Kärnten kaufen, gibt es eine Jahresvignette 2023 obendrauf!