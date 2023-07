LKW von der Müllentsorgung "Bleibt in euren Häusern": LKW auf Garagendach gerutscht Spittal an der Drau - Ein LKW der Müllentsorgung ist heute Vormittag im Spittaler Ortsgebiet ins Rutschen geraten und über eine Wiese abgerutscht. In weiterer Folge fuhr er über ein Garagendach und blieb seitlich am Zaun hängen. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) SYMBOLFOTO

Der 51-jährige Lenker des Müllentsorgungs-LKW fuhr gegen 5.30 Uhr bei schneebedeckter Fahrbahn auf der L10 im Ortsgebiet von Spittal bergab in Richtung Zentrum, als er ins Rutschen geriet und von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge fuhr er erst über ein Garagendach und blieb dann seitlich am Zaun vor einem steil abfallenden Grundstück hängen. Sowohl der Fahrer als auch sein 34-jähriger Beifahrer konnten sich befreien, der 51-Jährige wurde leicht verletzt.

LKW muss nun von Spezialfirma geborgen werden

Die Feuerwehr Spittal an der Drau konnte den seitlich am Zaun hängenden LKW mit zwei Fahrzeugen und Seilen sichern, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Die Anwohner wurden verständigt und aufgefordert, ihre Häuser erstmal nicht zu verlassen. Der LKW muss nun von einer Spezialfirma geborgen werden, weshalb die Bergungsarbeiten auch noch bis in die Mittagsstunden andauern können. Währenddessen kommt es teilweise zur Totalsperre der L10 Trebesinger Landesstraße. Umleitungsmöglichkeiten seien allerdings, laut Informationen der Polizei, vorhanden.