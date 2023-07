Beschluss in der morgigen Regierungssitzung Kärnten Bonus Plus: So viel soll ausgezahlt werden Kärnten - Die Kärntner Landesregierung hat für morgen eine außerordentliche Regierungssitzung einberufen. Dabei wird unter anderem der Kärnten Bonus Plus 2023 beschlossen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Die Kärntner Landesregierung hat für morgen Dienstag, 17 Jänner eine außerordentliche Regierungssitzung einberufen. Dabei wird unter anderem der Kärnten Bonus Plus 2023 beschlossen: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) haben bereits am 6. Dezember 2022 bekanntgegeben, dass der Kärnten Bonus auch im Jahr 2023 ausbezahlt wird – und zwar in doppelter Höhe: 400 Euro statt 200 Euro.

Neuer Beschluss

Mit diesem „Kärnten Bonus Plus“ erhalten die Anspruchsberechtigten in Summe dann 600 Euro. Die Details dazu, wie unter anderem auch die nochmals vom Land angehobenen Einkommensgrenzen, werden morgen präsentiert. „Uns ist es wichtig, der Bevölkerung in Kärnten rasch dabei zu helfen, die massiven und immer mehr Menschen bis in den Mittelstand belastenden Teuerungen zu bewältigen. Das haben wir einerseits mit vorausschauenden Weichenstellungen wie der Anhebung und Ausweitung sowohl der Wohnbeihilfe als auch des Heizkostenzuschusses ebenso getan, wie mit dem Kärnten Bonus 2022 und 2023. Und das tun wir weiter, in dem wir mit der Auszahlung des Kärnten Bonus Plus 2023 jetzt schon beginnen, für den Bund finanziell in Vorleistung gehen und nicht auf die Beschlüsse auf Bundesebene warten“, betonen Kaiser und Prettner.