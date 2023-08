KELAG arbeitet auf Hochtouren 3000 Kärntner Haushalte ohne Strom: Schnee sorgt für erste Ausfälle Kärnten - Der Schnee ist da und die ersten Stromausfälle lassen nicht lange auf sich warten: Derzeit sind in Kärnten über 3000 Haushalte unversorgt - Tendenz steigend. Die KELAG arbeitet auf Hochtouren. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (145 Wörter) © Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

In Kärnten sind derzeit über 3000 Haushalte ohne Stromversorgung. “Betroffen sind vor allem das Jauntal, das Gebiet rund um die Koralpe und Feistritz an der Drau. Es kommen aber laufend Störungsmeldungen dazu”, erklärt Robert Schmaranz von Kärnten Netz.

Bäume krachen auf Stromleitungen

Die Prognose für die kommenden Stunden: “Die Tendenz der Störungsmeldungen ist steigend. Vor allem, da durch den Schnee viele Bäume brechen und die Stromleitungen beschädigen. Der Schnee erschwert zusätzlich die Reparaturarbeiten und den Weg zur Störung selbst”. Schmaranz kann aber beruhigen: “Unser ganzes Team ist im Einsatz und arbeitet auf Hochtouren, damit alle so bald es geht wieder mit Strom versorgt sind”. Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr ist vor wenigen Minuten zu genau so einem Einsatz ausgerückt: Ein Baum ist auf eine Hochspannungsleitung gefallen. Auf der Keutschacher Straße in Klagenfurt (Viktring) etwas aufpassen!