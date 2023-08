Antragsfrist bis Ende April "Kärnten Bonus Plus 2023": Ab heute sind Online-Anträge möglich Kärnten - Mehr als 26.000 Haushalte haben bereits die erste Tranche des „Kärnten Bonus Plus 2023“ automatisch erhalten – ab heute sind Online-Anträge möglich – auch die Hauptwohnsitzgemeinde unterstützt dabei. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (288 Wörter) © Montage: Pixabay/ 5min.at

„Kärnten hilft schnell und so unbürokratisch wie möglich: Bereits mehr als 26.000 Haushalte haben die erste Tranche in Höhe von 100 Euro des Kärnten Bonus automatisch erhalten. Anfang Feber wird diesen Haushalten die zweite Tranche in Höhe von 300 Euro überwiesen. Anfang März und Anfang April folgen dann die Tranchen drei und vier mit je 100 Euro“, erklären Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ). Bei den besagten Haushalten handelt es sich um jene Kärntner, die schon den „Kärnten Bonus 2022“ bezogen oder im Vorjahr erstmals eine soziale Förderung erhalten haben.

Landeshauptmann Peter Kaiser © LPD Kärnten/Peter Just

Antragstellung ab heute möglich

Für all jene, die den Bonus nicht automatisch bekommen, sehr wohl aber unter die Einkommensgrenzen fallen, startet mit dem heutigen 31. Jänner 2023 die Möglichkeit der Antragstellung. Entweder man stellt den Antrag online (unter www.ktn.gv.at) oder man wendet sich an das zuständige Gemeindeamt. „Die Einkommensgrenzen sind sehr großzügig bemessen. Unser Ziel ist es, nicht nur die einkommensschwächsten Haushalte zu fördern, sondern auch dem Mittelstand in dieser Teuerungswelle zur Seite zu stehen“, betonen Kaiser und Prettner.

Sozialreferentin Beate Prettner © Büro Beate Prettner

Jeder dritte Haushalt profitiert

Insgesamt stehen für den „Kärnten Bonus Plus 2023“ 42 Millionen Euro zur Verfügung. „Rund 70.000 Kärntner Haushalte, also jeder dritte Haushalt in Kärnten, wird vom 600-Euro-Bonus profitieren. Das zeigt, wie tief und treffsicher wir mit unserer Hilfe in unsere Bevölkerung gehen. Die Treffsicherheit unserer Maßnahmen wurde uns auch in einer Studie des Joanneum Research bestätigt“, so der Landeshauptmann und die Sozialreferentin. „Wir tun in Kärnten alles, um den Menschen zu helfen. Das ist wichtig und richtig, und uns ein Herzensanliegen – niemand soll, darf und wird in Kärnten allein gelassen.“