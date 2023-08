Neue Lage 9 Tage Kärntner will wieder die Welt entdecken: "Dieses Mal kann mich nichts stoppen" Kärnten - Am liebsten würde der Kärntner Mario alle 194 Länder bereisen. Viele davon hat er bereits gesehen und manche sogar länger als geplant: Als plötzlich die Regierung wegen der Coronapandemie in Neuseeland keine Aus- und Einreise mehr zuließ, musste er dort verweilen. Erst nach zwei Monaten wurde er von einem ARA Rettungshubschrauber nach Hause geholt. Jetzt möchte er seine Mission nochmal von vorne starten: 50 Länder oder 500 Tage! von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) © Mario Silly Artikel zum Thema Kärntner sitzt in Neuseeland festRettungsflug holt Kärntner aus Neuseeland

Reiseeinschränkungen waren in unserem Breitengrad noch nie ein Thema. Doch dann kam die Coronapandemie und machte so manchen Reisewütigen einen Strich durch die Rechnung. So auch dem Klagenfurter Mario Silly: Er hat schon so einige Länder dieser Erde bereist und so manches gesehen und erlebt. Der Weltenbummler hatte es sich vor zweieinhalb Jahren zum Ziel gesetzt, mit einem 8 kg Rucksack entweder 500 Tage zu vereisen oder 50 verschiedene Länder dieser Erde zu bereisen.

Zwei Monate festgesessen

“Nach knapp 400 Tagen beziehungsweise 35 Länder ließ mich die Pandemie in Neuseeland für fast zwei Monate stranden – bis der einzige und letzte AUA Rettungsflieger mich aus Auckland herausgezogen hat”, erzählt Mario. Zu dieser Zeit stand Mario auch mit 5 Minuten in Kontakt – mehr dazu hier.

Neue Lage 9 Tage

Nächste Woche, also zweieinhalb Jahre später, geht es nun nochmal los – und alles wieder von vorne: 500 Tage oder 50 Länder – der zweite Versuch. Das Besondere wieder daran: “Der Schwerpunkt liegt auf Orten und Gebieten, die vom Massentourismus verschont bleiben. Bei der ersten Runde waren interessante Schauplätze dabei – das ehemalige Stalingrad, die Killings Fields von Kambodscha, Tschernobyl, Pearl Harbor, Hiroshima und so weiter”, so der Weltenbummler gegenüber 5 Minuten. Auch auf dieser Reise lautet die Devise wieder „Low Low Budget“. Die außergewöhnliche Reise des 40-jährigen Kärntners, könnt ihr auf seinem Travelblog mitverfolgen.