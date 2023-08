Verschenkt Gesundheit und Entspannung! Geschenk für den Valentinstag gesucht? Verwöhne jetzt deine Liebsten mit einem Gutschein von CorpoSana! Villach - Möchte dein Schatz abnehmen, Muskeln aufbauen oder doch lieber einfach mal ein bisschen Zeit für sich selbst haben und entspannen? Dann haben wir hier das perfekte Geschenk, um das alles zu ermöglichen. Mit einem Gutschein von CorpoSana kannst du Gesundheit, Entspannung und Wellness in einem verschenken. Also, worauf wartest du noch? von Carla Staber 4 Minuten Lesezeit (544 Wörter) Werbung Entspannung pur bei CorpoSana. © CorpoSana

Das Gesundheitsstudio CorpoSana in Villach hat so einiges zu bieten. Egal ob Muskelaufbau, Fettabbau, Entspannung, Wellness oder Gesundheit. Hier wird jeder Wunsch erfüllt, individuell abgestimmt auf jeden Kunden. Aus insgesamt sechs Behandlungsmethoden kann gewählt werden und bei so einer großen Auswahl ist bestimmt für jeden etwas dabei!

Individuelle Behandlung

Du möchtest dich bei CorpoSana behandeln lassen, aber weißt nicht genau, welches Gerät zu dir passt? Kein Problem! Du kannst ganz einfach einen Termin für eine Probebehandlung ausmachen, bei welcher du unter professioneller Beratung herausfindest, was dein Körper braucht. Die Probebehandlung plus Beratung kostet dich nur 39 Euro.

Tu deiner Seele was Gutes!

In dem kleinen aber feinen Gesundheitsstudio CorpoSana fühlt man sich schon beim Hereinkommen pudelwohl. Die hellen Farben und der entspannende Duft verleihen dem Ganzen einen gewissen Urlaubscharakter. Die unterschiedlichen Behandlungsmethoden und Geräte sind auf drei Räume aufgeteilt und es wird immer nur ein Kunde behandelt. Diese 30 bis 45 Minuten sollten wirklich nur dem Kunden gewidmet sein. “Das wichtigste für mich ist, dass sich hier jeder wohlfühlt und herunterkommen kann!”, erklärt die Inhaberin Carmen Strauss.

Diese Möglichkeiten gibt es:

In dem Wohlfühlstudio habt ihr die Möglichkeit, mit einer Luftdruckmassage behandelt zu werden. Diese soll die Durchblutung und das Bindegewebe anregen und das Lymphsystem sanft mobilisieren. Weiteres gibt es die Möglichkeit, auch etwas für seine Psyche zu tun. “Die Licht- und Farblichttherapie hilft unter anderem gegen Depressionen und Alzheimer und soll zu einer Harmonierung von Körper, Geist und Seele führen”, erzählt Carmen. Was das Studio noch zu bieten hat, ist eine Ganzkörper Infrarot- und Rotlichtlampe. “Wie wir wohl alle wissen, hat rotes Licht sehr große Auswirkungen auf unseren Körper. Es hilft bei der Heilung unter der Haut und kann sogar bis ganz tief ins Innere unsere Muskeln und Knochen gelangen. Natürlich kommt hierbei der Entspannungseffekt aufgrund der Wärme auch nicht zu kurz – ein wahres Wundermittel.“, so die Wohlfühlexpertin.

Muskelaufbau und Fettabbau leicht gemacht

Ein weiterer großer Teil, welcher vielen Menschen wichtig ist, ist der Muskelaufbau und der Fettabbau. Hierzu hat CorpoSana auch einiges zu bieten. Das erste Gerät ist der sogenannte “Divinia”. “Hierbei wird mit Strom und Ultraschall gearbeitet. Das kann einerseits bei Muskelverspannungen helfen, andererseits gegen Schmerzen im Knie und im Rücken, aber durch den Ultraschall kann auch Fett verbrannt werden”, erklärt Carmen Strauss. Beim zweiten Gerät wird mit einem Magnetfeld und Radiowellen gearbeitet. Das Besondere daran: 30 Minuten an diesem Gerät sind wie 12.000 Situps. Und durch die Radiofrequenz wird Fett abgebaut, also hat man eine tolle Kombination aus Muskelaufbau und Fettabbau. Bei dem dritten Gerät handelt es sich um eine medizinische Vibrationsplatte. Warum medizinisch? Ganz einfach. Dadurch, dass die Platte seitlich auf und ab vibriert, wird der menschliche Gang simuliert und somit besteht keine Gefahr, dass die Bandscheiben geschädigt werden können. Diese drei Geräte können auch super kombiniert werden, dass jeder Kunde individuell seine gewünschten Ziele erreicht.

Passende Gutscheine zum Valentinstag!

Passende Gutscheine zum Valentinstag!