Höhe Völkermarkt Brennendes Auto auf der Auto­bahn: Fahr­streifen gesperrt A2 Südautobahn - Auf der A2 Südautobahn, Höhe Völkermarkt, brennt aktuell ein Auto. Pannen- sowie der erste Fahrstreifen sind gesperrt. Laut einer 5 Minuten-Leserin staut es sich vor Ort. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) © Montage: Pixabay/ Leser

Erst kürzlich geriet auf der A2 zwischen Völkermarkt West und Ost ein Auto in Brand. Die Flammen sind bereits aus weiter Entfernung zu sehen. Wie die Asfinag mitteilt, wurden daher Pannen- sowie erster Fahrstreifen, Richtung Klagenfurt, gesperrt. Laut einer 5-Minuten-Leserin staut es sich dadurch etwas.

Update:

Gestern Abend, gegen 19 Uhr begann das Auto eines 43 Jahre alten slowakischen Staatsangehörigen auf einer Autobahnraststation (auf der Südautobahn, A2, in Völkermarkt) aus dem Motorraum zu brennen und stand binnen Minuten in Vollbrand. Die Löschung erfolgte durch die FF Griffen und Völkermarkt mit insgesamt 33 Personen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Niemand wurde verletzt.